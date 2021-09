Het Openbaar Ministerie wil voormalig president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Emsley Tromp opnieuw vervolgen. Volgens het OM gaat het niet om de zaak Saffier. Daarbij werd Tromp tot twee keer toe vrijgesproken van belastingfraude. Het gaat nu om de zaak Hercules die draait om geheime geldstromen rond een kledingzaak via valsheid in geschrifte. Het OM deed geen verdere mededeling over de aanklacht.