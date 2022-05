OM zoekt getuigen politieachtervolging

Het Openbaar Ministerie is op zoek naar de inzittenden van een kleine rode personenauto. Zij zouden informatie kunnen hebben over wat er op 27 september 2021 gebeurd is. Die dag vond er een gewapende overval plaats op de Dr. Maalweg. Toen de vermoedelijke daders wilden vluchten, schoot de politie op hen. Dit gebeurde ter hoogte van de Kaminda Duvert Boy Nicolina nummer 642. De auto is vervolgens tot stilstand gekomen op een kruising in Hanenberg. Tijdens de vlucht is één van de inzittenden om het leven gekomen. De Landsrecherche doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De bestuurder of andere inzittenden van deze kleine rode auto kunnen contact opnemen met de Landsrecherche via telefoonnummer 4650402.