Ombudsman Curaçao : Burgers raken in de knel bij overgang naar nieuwe munt

Burgers op Curaçao raken in de problemen nu de overgang van de Antilliaanse gulden naar de nieuwe Caribische gulden in volle gang is. Grote biljetten worden geweigerd, banken hanteren verschillende regels, en wie geen bankrekening heeft, kan zijn geld vaak niet omwisselen. De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, maakt zich zorgen. Dat schrijft Caribisch Netwerk vandaag. De Ombudsman zegt dat hij veel klachten krijgt van burgers omdat het beleid volgens hem niet overal op dezelfde manier uitgevoerd.

Een veelgehoord probleem is volgens de Ombudsman in het artikel van Caribisch Netwerk van Kim Hendriksen dat mensen bij het pinnen geen vrije keuze meer hebben in welk bedrag ze willen opnemen. “Ik wilde gewoon 50 gulden pinnen, maar de automaat gaf alleen de keuze uit 20 of 100 gulden. Dus moest ik verplicht 60 gulden pinnen,” klaagt een burger op sociale media. Ondernemers lopen ook vast. Een restauranteigenaar vertelt dat hij geen biljetten van 100 gulden meer accepteert. “Er is te veel vals geld in omloop. Ik kan het risico niet nemen.”