Omgekomen man bij Mambo is toerist uit Ecuador

De man die afgelopen nacht om is gekomen bij Mambo is een toerist uit Ecuador. Dat blijkt uit een verklaring van Madero Ocean Club. Het slachtoffer raakte omstreeks half twee ‘s nachts in een discussie met het securitypersoneel. Uit respect naar het slachtoffer toe heeft de strandtent besloten om vrijdag en zondag geen happy hour te organiseren. De politie heeft de zaak in onderzoek.