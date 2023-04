Onafhankelijk onderzoek bij afdelingen ziekenhuis

De Inspectie Volksgezondheid gaat onderzoek doen bij twee afdelingen in het CMC-ziekenhuis. Aanleiding is de spanning op de werkvloer bij de hartbewakingsafdeling en de operatiekamer. Als blijkt dat de kwaliteit in het geding is, zal er direct worden ingegrepen. Dat was gisteren de boodschap van de persconferentie van het ministerie van GMN. Het onderzoek wordt uitgevoerd door inspecteur Volksgezondheid Sirving Keli. In principe duren de onderzoeken zo’n vier weken. De resultaten worden na afloop gepubliceerd.