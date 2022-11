Onbemand vliegtuig van Nederlandse Defensie langer op Curaçao

Het onbemande vliegtuig, de MQ-9 Reaper, blijft tot 1 juli 2023 inzetbaar vanaf Hato Airport. Dat heeft staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat donderdag laten weten tijdens zijn bezoek aan Curaçao. Het onbemande vliegtuig verzamelt vanuit de lucht data en informatie. Dankzij de besturing per satelliet is het wereldwijd te bedienen. De Reaper wordt op Curaçao ingezet om luchtmachtpersoneel voor te bereiden op grote operaties. Het onbemande vliegtuig is op Curaçao vanwege de gunstige weersomstandigheden en de beschikbaarheid van het luchtruim. Het toestel verzamelt inlichtingen ter ondersteuning van de militaire organisaties in het Caribisch gebied. Volgens Van der Maat is het toestel belangrijk voor het bestrijden van georganiseerde criminaliteit.

