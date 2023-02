Onderhandelingen CPR nu echt stopgezet

CPR heeft gisteren officieel te horen gekregen dat de onderhandelingen voor de exploitatie van de raffinaderij zijn stopgezet. Ook is de exclusiviteitsafspraak met de groep ingetrokken. Dat meldt overheidsbedrijf RdK. Recent is de huur van de tanks in Bullenbaai door CPR verlengd. RdK houdt zich aan deze afspraak. Wat de volgende stap zal zijn voor de heropening van de raffinaderij is nog niet bekend. Afgelopen maandag kondigde premier Pisas al in de Staten aan dat de onderhandelingen on hold zijn. Dat zei hij voordat hij CPR had ingelicht. Op Facebook bood hij zijn excuses aan voor de gang van zaken en noemde hij het onethisch dat de onderhandelingspartner niet eerst op de hoogte is gebracht.

Curaçao heeft in de afgelopen zeven jaar met zeker zeven verschillende ondernemingen gesproken. Volgens Pisas hebben al die onderhandelingen zo’n 40 miljoen gulden gekost, maar niets opgeleverd. “Er komt nog steeds geen rook uit de raffinaderij”, aldus Pisas afgelopen maandag in het parlement.

Eind 2019 liep het contract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA af. In de jaren daarvoor was een groot deel van de productie al stil komen te liggen. De raffinaderij werd in 1918 door Shell geopend. Dat bedrijf vertrok in 1985 uit Curaçao, waarna PdVSA de raffinaderij overnam.