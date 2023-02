Onderhandelingen met CPR on hold

De onderhandelingen met Caribbean Petroleum Refinery zijn tijdelijk stopgezet. Dat maakte premier Gilmar ‘Pik’ Pisas vandaag in de Staten bekend. Het besluit komt nadat er verschillende aangiften zijn gedaan van valsheid in geschrifte. Zo is zowel RdK als de centrale bank naar het OM gestapt in verband met vervalste documenten die zijn aangeleverd. De raffinaderij is sinds eind 2019 gesloten na het vertrek van de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA. Tot dusver is het RdK niet gelukt om een nieuwe operator te vinden.