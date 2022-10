Onderhoudswerkzaamheden Helmin Wiels Boulevard

Vandaag beginnen de onderhoudswerkzaamheden aan de Helmin Wiels Boulevard. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde bij Parasasa tot aan Yotin Kòrtá. Vanwege de slechte staat van het wegdek is het onderhoud hard nodig. Het werk zal in twee fases plaatsvinden. Verkeer dat in de richting van Yotin Kòrtá rijdt zal de komende tijd worden omgeleid tussen zeven uur ‘s ochtends en vier uur ‘s middags.