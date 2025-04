Onderhoudswerkzaamheden op Kaya Lobi en Kaya Giter

Op 7 april zijn onderhoudswerkzaamheden gestart op de Kaya Lobi en Kaya Giter, gelegen in de wijk Seru Grandi. Dit is bekendgemaakt door minister Charles Cooper in samenwerking met de Dienst Openbare Werken. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren en worden uitgevoerd door aannemer Ortela General Contractors N.V. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en bedrijven in het gebied bereikbaar.