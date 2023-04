Onderlinge regeling voor hervormingen getekend

De handtekeningen van de premiers van de CAS-landen en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties zijn vanmorgen onder een nieuwe onderlinge regeling gezet. Daarmee is de juridische basis gelegd voor duurzame samenwerking aan de hervormingen in de Caribische landen. De onderlinge regeling komt in de plaats van het COHO. Het doel is het verhogen van de economische weerbaarheid en bestuurskracht van de landen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten verbinden zich voor vier jaar aan de uitvoering van de hervormingen.

Nederland biedt daarbij de nodige ondersteuning. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. De coördinatie aan de Nederlandse zijde ligt bij de Tijdelijke Werkorganisatie van het ministerie van BZK.