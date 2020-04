Ondernemers willen versobering economie

Afgelopen week hebben ondernemers van het Pietermaai District gediscussieerd over de huidige Coronacrisis. Het handelen op korte termijn is nu nodig, want er is nog noodsteun tot 15 mei. Volgens de ondernemers er is een versobering van de Curaçaose economie nodig. In een brief doen zij verschillende voorstellen zoals salarisverlaging voor zowel de publieke als private sector. Ook is er binnen 2 weken is het project “Normering Topinkomens” gepland. Hierbij wordt gekeken naar een limiet voor de topinkomens. De meeste van deze maatregelen kosten de overheid volgens de ondernemers niets.