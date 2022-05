Onderscheiding voor Ajacied Jurriën Timber

Ajax speler Jurriën Timber is door de technische staf uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De verdediger kreeg de Marco van Basten Award woensdag uitgereikt. De twintigjarige voetballer met Curaçaose roots kwam dit seizoen tot dusver 38 keer in actie voor Ajax 1 en scoorde daarin drie keer. Zijn derde en laatste doelpunt van dit seizoen was de belangrijkste. Op bezoek bij Willem II was Timber in de 81e minuut verantwoordelijk voor de enige treffer. Volgens Ajax leverde Met zijn goede spel leverde Timber een enorme bijdrage aan het succesvolle seizoen waarin uiteindelijk de 36e landstitel werd binnengehaald.