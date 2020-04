Onderstand krijgt “Karchi Sosial”

Er komt extra financiële steun voor mensen in de onderstand. Dit is in de vorm van een ‘Kachi Sosial’, elke twee weken krijg je een bedrag op het kaartje dat afhankelijk is van je gezinssituatie. Je mag dit kaartje alleen gebruiken om eten en schoonmaakmiddelen te kopen, geen alcohol, tabak of telefoonkaarten. De kaarten zijn op te halen tussen 28 en 30 april, waar je moet zijn wordt bepaald met de eerste letter van je achternaam.