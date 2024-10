Onderwijsvakbond DOEN gaat morgen met twee ministers om tafel

Onderwijs DOEN zit morgen met twee ministers om tafel. Doel van de vergadering is om de arbeidsomstandigheden in het onderwijs te verbeteren. Dat heeft de voorzitter van de bond, Marbella Felipa, laten weten. Het bestuur van DOEN zit om tafel met minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn, en minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Shalten Hato. De ontmoeting stond gepland voor vandaag maar is verschoven naar morgen half twee ’s middags. In aanloop naar de ontmoeting organiseerde vakbond DOEN afgelopen donderdag een online bijeenkomst met werknemers uit de onderwijsssector.

Tijdens de bijeenkomst is een voorstel gepresenteerd dat bestaat uit vijf punten. Dit plan richt zich op de belangen van alle functies in het onderwijs, van docenten tot ondersteunend en administratief personeel, en de invloed van de huidige arbeidsomstandigheden op de kwaliteit van het onderwijs. Het plan van DOEN heeft als doel de negatieve gevolgen van de 12,5 procent maatregel voor het onderwijs te beperken en samen met de betrokken ministers stappen te ondernemen om de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao te waarborgen.