Onderwijsvakbond wil scholen sluiten

Onderwijsvakbond DOEN is van mening dat de scholen op het eiland moeten worden gesloten. Dat was al het standpunt van DOEN, maar dit is opnieuw bevestigd tijdens een virtuele vergadering die zondag werd gehouden. Dat heeft voorzitter Marbella Felipa tegen dagblad EXTRA gezegd. Volgens Felipa komen er steeds meer coronabesmettingen op Curaçao. Voor zowel docenten als leerlingen is het veiliger als de scholen sluiten, zo zegt Felipa. Op die manier kunnen meer besmettingen worden voorkomen.