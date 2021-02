Onderzoek Centrale Bank Aruba: veel mensen overtuigd van corruptie op het eiland

De Centrale Bank van Aruba heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de perceptie van corruptie op het eiland. Daaruit komt naar voren dat een overgrote meerderheid ervan overtuigd is dat er veel corruptie is op Aruba. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 94 procent van de respondenten denkt dat corruptie wijdverbreid is en nog steeds toeneemt. In 2019 dacht 81 procent er zo over en in 2018 ongeveer 76 procent. Tegelijkertijd noemt zo’n 95 procent van de respondenten verschillende vormen van corruptie onaanvaardbaar.

Bijna de helft van de respondenten was het ermee eens dat het melden van corruptie het meest effectieve is dat gewone mensen kunnen doen om corruptie te bestrijden. Het invoeren van een klokkenluidersregeling binnen de publieke sector is volgens hen de belangrijkste maatregel tegen corruptie die de overheid zou kunnen nemen.

Het terugdringen van corruptie op Aruba heeft hoge prioriteit voor de Centrale Bank van Aruba, omdat corruptie verstrekkende negatieve economische en sociale gevolgen heeft. Diverse internationale organisaties, zoals Transparency International, voeren regelmatig onderzoeken uit naar de mate van corruptie in veel landen. Om te compenseren voor het feit dat Aruba geen deel uitmaakt van deze internationale onderzoeken en er bijgevolg geen belangrijke gegevens over lokale corruptie beschikbaar zijn, voert de CBA het corruptieonderzoek sinds 2018 uit.