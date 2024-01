Onderzoek in ontvoeringszaak bij bedrijf in Veeris in volle gang

Het onderzoek naar de ontvoeringszaak die afgelopen week plaatsvond bij een bedrijf in Veeris is in volle gang, zo heeft een politiewoordvoerder aan EXTRA gemeld. Op dit moment is de politie op zoek naar meer informatie en hoopt men snel met resultaten te komen. Berichten over huiszoekingen in verband met de zaak konden niet worden bevestigd.

Zoals bekend vond er vorige week een ontvoering plaats overdag, toen drie gemaskerde en gewapende mannen een bedrijf in Veeris binnendrongen en de eigenaar van het bedrijf meenamen. Er werd gevreesd voor het ergste, maar dezelfde avond keerde de ontvoerde persoon terug naar huis.