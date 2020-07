De Nationale Ombudsman in Nederland is een onderzoek gestart naar de problemen van Caribisch-Nederlandse studenten in Nederland. Dat meldt projectleider van het onderzoek Annemarie Tuzgöl-Broekhoven vandaag op Paradise FM. Er wordt onder andere gekeken naar de problemen met voorlichting over de studie, de huisvesting, de zorgverzekeringen en het aflossen van de schulden bij DUO. Eind dit jaar wordt er een rapport uitgebracht van het onderzoek waarbij ook aanbevelingen zullen worden gedaan aan overheidsinstanties.