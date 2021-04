Onderzoek naar corona zelftesten

De Inspectie voor Volksgezondheid doet op dit moment onderzoek naar de verkoop van coronazelftesten op Curaçao. Dat schrijft de Amigoe. De testpakketjes worden te koop aangeboden bij verschillende apotheken, zoals Brievengat, Janwé, Juliana, Mahaai en Santa Rosa. Het is tot nu toe niet duidelijk of deze zelftesten onder ‘geregistreerde geneesmiddelen’ vallen. De testen worden al in verschillende Europese landen verkocht, zoals Nederland. Een Coronazelftest kost bijna twintig gulden, maar niet alle artsen zijn overtuigd van de kwaliteit van de zelftesten.

