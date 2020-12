Onderzoek naar mogelijke ‘cyber crime’

Minister Steven Martina wil dat wordt onderzocht of Curaçao mogelijk het slachtoffer is geworden van ‘cyber crime’. Dat zei de minister van Economische Ontwikkeling gisteren tijdens een persconferentie van de overheid over de drie black outs van vorige week. Martina kondigde al een onderzoek aan naar de oorzaak van de lange stroomstoringen. Maar tijdens de persconferentie zei hij ook nadrukkelijk dat in andere landen bij elektriciteitsbedrijven die dezelfde hoogwaardige apparatuur als Aqualectra gebruiken, cyber attacks hebben plaats gevonden. Daarom wil hij dat er ook op Curaçao onderzoek naar wordt gedaan.

Martina zei dat tijdens het aangekondigde onderzoek specifiek aandacht aan die mogelijkheid moet worden besteed. De MAN-politicus gaf gisteren aan dat alles moet worden onderzocht, zodat daarna maatregelen kunnen worden genomen. Tussen vorige week maandag en zondag is er meer dan 40 uur lang geen stroom geweest op Curaçao. Dat is volgens Martina ‘ongekend’.