Onderzoek naar tijgerhaai op Saba

Een team onderzoekers zal op expeditie gaan naar Saba voor een onderzoek naar de tijgerhaai. Aanstaande zondag verblijven zij voor een week op het eiland om de levenscyclus te onderzoeken. De migratieroutes en voortplanting worden onder de loep genomen om het dier zo beter te kunnen beschermen. Zeven natuurbeschermingsorganisaties vanuit het hele Caribische gebied zullen aan de expeditie deelnemen.

Sinds 5 jaar is er gestart met het aanbrengen van satellietzendertjes aan tijgerhaaien bij de Saba Bank en rondom Sint-Maarten. Door dit onderzoek weten we nu dat tijgerhaaien in de Caribisch Nederlandse wateren rond deze eilanden voorkomen, en dat de meerderheid van deze getagde haaien seksueel volwassen vrouwenhaaien zijn. Gedurende de aankomende expeditie hebben de onderzoekers als doelstelling niet alleen meer tijgerhaaien te voorzien van een tag en hun bewegingen te volgen om zodoende hun levenscyclus te volgen, maar ook zullen ze onderzoeken of er pups in de buik van de zwangere tijgerhaaien zijn en hoe groot deze zijn. Dit zal helpen bepalen of de Saba Bank een broedgebied is voor de tijgerhaaien, dit is één van de hoofddoelen van de expeditie.