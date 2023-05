Onderzoek over afwezigheid vaders

De ervaringen en perceptie van Curaçaose en Nederlandse jongeren rond afwezige vaders is onderzocht. Daaruit blijkt dat Curaçaose jongeren milder staan tegenover de afwezigheid van hun vader. Vaak omdat ze niet beter wisten. Nederlandse jongeren spraken daarentegen vaker over emotionele pijn en het missen van hun vader. Meer familiesteun is volgens de onderzoekers goed om de pijn te verzachten. Ook pleiten ze voor het voorkomen van stigmatisering. Het intercultureel onderzoek werd uitgevoerd door promovenda Mariëlle Osinga van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de UoC.

Normaal

28% van de kinderen op Curaçao groeit op bij hun moeder en wordt omringd door familieleden, behalve door hun vader. Vanuit evolutionair oogpunt wordt de betrokkenheid van de vader bij de opvoeding van kinderen noodzakelijk geacht voor het overleven en de ontwikkeling van het nageslacht. Dit impliceert dat de afwezigheid van een vader zou leiden tot een slechte gezondheid en onaangepastheid. Onderzoek toont inderdaad aan dat de afwezigheid van een vader nadelig is voor het opleidingsniveau en leidt tot problemen en riskant seksueel gedrag. Aangezien er weinig bekend is over wat vaderafwezigheid betekent in culturen waar het vaker voorkomt, wordt er in dit onderzoek een intercultureel perspectief gehanteerd om vast te stellen of vaderafwezigheid universeel negatief is.