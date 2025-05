Onderzoek Selikor: ‘Overweeg invoering toerismetaks voor afvalverwerking’

Selikor heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar afvalverwerking in de toekomst. Daarin wordt als aanbeveling gedaan om een toerismetaks voor afvalverwerking in te voeren. Daarmee kunnen kosten worden gedragen voor verschillende vormen van afvalverwerking, zoals recycling en compostering. Hoewel het onderzoek vorige week al werd gepresenteerd, schrijft het Antilliaans Dagblad er vandaag over. Het geld is volgens het onderzoek nodig om afval beter te kunnen recyclen en scheiden.

Als oplossing wordt een toerisme gerelateerde afvalbelasting genoemd. Die zou of per toeristennacht of per ton geïmporteerde goederen kunnen worden geheven, zo staat in het rapport te lezen.