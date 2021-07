Onderzoekers op zoek naar mierenfoto’s

Het Naturalis Biodiversity Center heeft de lokale mierensoortenlijsten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk bijgewerkt. Er is een groot aantal nieuwe soorten gedocumenteerd, waaronder 40 nieuwe soorten op Saba en 32 nieuwe soorten op Aruba. Door de aanwezigheid van specifieke mierensoorten te documenteren, kan worden vastgesteld of en wanneer invasieve soorten zijn gearriveerd. De onderzoekers roepen daarom iedereen die mieren ziet op om foto’s hier van te uploaden op de website DutchCaribbean.Observation.org of via de gratis apps: iPhone (iObs) & Android (ObsMapp).