 Onduidelijkheid over vrij op carnavalsmaandag

Docenten willen weten of ze op carnavalsmaandag moeten werken of niet. Vorige week maakte de minister van Onderwijs bekend dat de carnavalsvakantie wordt ingetrokken om te compenseren met deze week. Maar de maandag na carnaval is een officiële vrije dag en kan niet zomaar ingetrokken worden. Dit kan pas met een wetswijziging en daar lijkt het nu te laat voor. Vorig jaar ging carnaval ook niet door, maar was iedereen vrij op de maandag. Carnavalsmaandag valt dit jaar op 28 februari.

