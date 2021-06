Onduidelijkheid over vrij reizen in EU voor Curacaoenaars

Het is nog niet duidelijk of Curacaoenaars per 1 juli vrij door Europa kunnen reizen. Dat blijkt uit het antwoord van de Nederlandse minister Hugo de Jonge op Kamervragen. Nederlanders kunnen vanaf juli met hun burger service nummer een coronacertificaat aanvragen, maar op onze eilanden hebben we zo’n burger service nummer niet. Inwoners van de BES eilanden kunnen vermoedelijk hun vaccinatiekaart uploaden, maar voor Curacao, Aruba en Sint Maarten is nog geen oplossing aldus De Jonge. De EU zegde eerder al toe dat mensen in overzeese gebiedsdelen ook in aanmerking komen voor zo’n coronapaspoort. Wie wel een BSN nummer heeft, kan zich registreren op de speciale CoronaCheck app.