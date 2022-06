Oneerlijke concurrentie door visserscoöperatie op Daaibooi

De visserscoöperatie op Daaibooi verhuurt sinds oktober vorig jaar strandstoelen. Volgens strandtenteigenaar Kees van Dongen is er sprake van oneerlijke concurrentie omdat de vissers niet over een vergunning beschikken. Hoewel de overheid op de hoogte is van de illegale praktijken van de coöperatie, wordt hier niet tegen opgetreden. Van Dongen, die zelf ook strandbedjes verhuurt, heeft deze zaak ook bij de politie aangekaart. Ook het parlement is aangeschreven. Ondanks zijn protesten is er door de overheidsinstanties nog geen einde gemaakt aan de oneerlijke concurrentie.