Ongedocumenteerde Venezolaanse krijgt 300 gulden schadevergoeding voor onterechte opsluiting

De Curaçaose regering moet 300 gulden schadevergoeding uitkeren aan een ongedocumenteerde. De Venezolaanse vrouw zat 12 dagen onterecht opgesloten in de isoleercel. Daardoor had ze geen contact met anderen. Ook mocht ze niet naar buiten om te luchten. Op 21 september werd ze vrijgelaten, na uitspraak van de rechter. Afgelopen vrijdag kreeg ze ook een schadevergoeding van 25 gulden per dag toegewezen.

Meer over isoleercel ongedocumenteerde schadevergoeding vonnis