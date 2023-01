Ongedocumenteerden in ongelijk gesteld

Drie ongedocumenteerden vingen deze week bot bij de rechter. Hun verzoek om hun uitzetting in vrijheid af te wachten is afgewezen. De vreemdelingen zitten korter dan zes maanden vast. Pas na een half jaar is de kans op verwijdering op korte termijn klein. Deze termijn is nog niet verstreken. Daarnaast zijn de detentieomstandigheden van de ongedocumenteerden redelijk. Er is een dagprogramma, ook hebben ze zicht op de buitenwereld en toegang tot diverse sportmogelijkheden