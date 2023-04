Ongedocumenteerden ontsnapt uit detentiecentrum

Opnieuw zijn er mensen ontsnapt uit het nieuwe vreemdelingendetentiecentrum. Dit keer gaat het om vier Venezolaanse mannen. De beveiliging hoorde rond een uur ‘s nachts een explosie. Toen ze gingen kijken maakten de vier ongedocumenteerden zich uit de voeten. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat ze de armatuur van hun cel hebben losgemaakt en de metaaldraad van de luchtruimte hebben vernield. De hele nacht is er gezocht naar de vier gevluchte mannen. Vandaag gaat de zoektocht verder. Ook wordt gekeken hoe de mannen erin zijn geslaagd om uit hun cellen te breken. Het detentiecentrum is sinds november vorig jaar operationeel. Het werd verbouwd met geld van de Nederlandse regering. Dit is niet de eerste keer dat ongedocumenteerden zich uit weten te breken.

