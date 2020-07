Op de Schottegatweg ter hoogte van Zuikertuintje is gisteren een auto in de roi gereden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt en naar het CMC gebracht. Het lijkt er op dat de chauffeur de macht over het stuur is verloren.

De auto is met volle snelheid in de roi geraakt. Ambulancemedewerkers hebben eerste hulp kunnen geven, daarna werden de twee inzittenden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.