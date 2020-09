Ongeluk met vier voertuigen

Op de Don Martina Boulevard vond gisteren ter hoogte van de verkeerslichten bij de Dokweg een auto ongeluk plaats. Daarbij waren vier auto’s betrokken. Een auto reed op een reeks wagens die voor het stoplicht stonden te wachten. Dat had een kettingbotsing tot gevolg. In totaal vier mensen raakten gewond.

Alle vier de gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de weg is enige tijd afgesloten geweest. Uit eerste onderzoek is naar voren gekomen dat de automobilist die tegen de stilstaande auto’s is opgereden de macht over het stuur had verloren.