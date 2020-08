‘Ongeveer 1 op 1000 Nederlandse reizigers besmet’

Ongeveer 1 op de 1000 reizigers uit Nederland is statistisch gezien besmet het coronavirus. Dat vertelt epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag. In Nederland stijgt het aantal besmettingen de laatste tijd hard, maar volgens Gerstenbluth is bij opening van de grenzen een marge ingepland.

Begin juli was ongeveer 1,5 persoon per 10.000 uit Nederland besmet, nu is het 1 op 1000: drie volle vliegtuigen. Volgens Gerstenbluth kan Curaçao de situatie nog steeds aan.