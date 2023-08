Onhygiënische bakkerij gesloten

Een bakkerij in Tera Kòrá moest gisteren de deuren sluiten. Ook is de volledige voorraad in beslag genomen. Het gaat om zo’n 350 kilo aan producten. Dat meldt de Economische Inspectie. MEO is naar aanleiding van verschillende klachten bij panaderia Paraguaná gaan controleren. In de bloem, het deeg en het brood werden ongedierte aangetroffen. Ook waren de ovenplaten en bakblikken vies. Bovendien waren de prijzen ook niet duidelijk aangegeven. De zaak gaat weer open als de onhygiënische situatie is opgelost.