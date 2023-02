Online petitie over ongelijk onderwijs

Ruim 1900 mensen hebben de online petitie getekend voor gelijkwaardig onderwijs. De verschillende lokale schoolbesturen stuurden vorige week een verklaring over de grote kwaliteitsverschillen binnen het onderwijs. Op Curaçao is sprake van ontoereikende bekostiging. Bovendien zijn er andere knelpunten waardoor niet alle scholen een basiskwaliteit van onderwijs kunnen bieden. Iedereen die het eens is met de stelling dat er een gelijkwaardig niveau van onderwijs moet zijn binnen het hele Koninkrijk, kan de petitie online tekenen op change.org.