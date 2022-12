Onofficiële website Bonairiaanse toeristentaks in de lucht

Wie op Google zoekt vindt twee websites voor het betalen van de toeristentaks. Daarvan is er slechts een officieel. Dat meldt het Bonairiaanse toeristenbureau TCB. Op bonaireisland.com moet iedereen die Bonaire bezoekt de toeristenbelasting betalen. Via deze website betaal je rechtstreeks aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Het is niet bekend wie er achter de onofficiële website Tourismtaxbonaire.us zit. Personen die van deze website gebruik maken zijn bovendien duurder uit, 95 dollar in plaats van 75. Inwoners van Curaçao betalen overigens 10 dollar.