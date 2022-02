Onschuldige man onterecht een maand in voorarrest

Een onschuldige man heeft onterecht een maand in voorarrest gezeten. In januari pakte de politie de man op in Bándabou. Hij zou tijdens een verkeerscontrole op de Jan Noorduynweg een agent hebben aangereden, zo meldt de Èxtra. De man, die toevallig in dezelfde auto reed als de echte dader, werd toen gearresteerd op verdenking van doodslag. Afgelopen zaterdag is hij vrijgelaten. De man die hier op vakantie is, wil nu een schadevergoeding.

