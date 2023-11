Onthulling naambord militaire schietbaan

‘Defensie Schietinrichting Daou’ is de naam van de nieuwe schietfaciliteit voor militairen. De schietbaan is nog in voorbereiding en zal eind volgend jaar in gebruik worden genomen. Gisteren onthulde Defensie alvast het naambord. De afgelopen jaren is de behoefte aan extra schiettraining voor militairen toegenomen. Daarom is Defensie een project gestart om parallel naast de bestaande schietinrichting Daou een moderne pistoolbaan te bouwen. Deze wordt 25 meter lang. De naamgeving weerspiegelt volgens Defensie de waardering voor Michel Daou voor zijn bijdrage aan de schietsport op Curaçao.