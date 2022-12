Ontsnapte Curaçaose crimineel op Europol lijst

De ontsnapte tbs’er Sherwin Windster is sinds gisteren op de opsporingslijst van Europol gezet. Er is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de Curaçaoënaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. In juni ontsnapte hij uit een tbs kliniek in Nijmegen. Sindsdien is hij spoorloos. Eerder zette de politie zijn naam al op de Nationale Opsporingslijst. Er lijken aanwijzingen te zijn dat hij in België is geweest, of nu nog is. Iedereen die de man ziet wordt gevraagd direct de politie te waarschuwen.