Ontsnapte slang zaait paniek

Een ontsnapte slang houdt de gemoederen bezig. Verschillende mensen claimen dat ze de sporen van een boa constrictor hebben gezien. Ook zou de reuzenslang een spoor van dood achter zich laten. Zo meldt iemand dat vier van zijn negen kippen zijn vermist. In dezelfde wijk is gisteren ook een hond spoorloos verdwenen. De eigenaren vermoeden dat ze ten prooi zijn gevallen aan de slang. Dat zegt dierenkenner Stanley Ignacio, die dag en nacht wordt gebeld met meldingen over de ravage die deze boa zou hebben aangericht. Om geen paniek te zaaien wordt de wijk waar de sporen zijn aangetroffen niet gemeld. Wie de slang spot kan bellen naar Stanley Ignacio op 560-3653.