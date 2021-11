Ontvoerde Suzette is terecht, twee aanhoudingen verricht

Het 17-jarige Colombiaanse meisje Suzette werd zondagavond ontvoerd onder bedreiging van een vuurwapen. Suzette is terecht, de politie wil niets zeggen over haar toestand. Het meisje werd aangetroffen in een woning.

De politie viel daar gistermiddag rond 13 uur binnen en arresteerde twee mannen. Het gaat om een 25-jarige Curaçaoënaar en een 28-jarige Jamaicaan. In de woning werden verder nog juwelen, drugs, vals geld en een vuurwapen aangetroffen.