Onvoldoende bewijs voor mishandeling baby

De 26-jarige man die werd beschuldigd van kindermishandeling is vrijgesproken. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat hij zijn baby van 2 maanden heeft mishandeld. Zelf zegt de verdachte dat hij het kind heeft laten vallen toen hij de pampers wilde verschonen. De moeder van het kind heeft een ander verhaal. Maar zij had de baby bij de vader achtergelaten en was niet aanwezig toen het gebeurde. Het OM eiste een celstraf van 15 maanden en 10.000 gulden schadevergoeding. De verdachte zou agressieproblemen hebben en vaker met Justitie in aanraking zijn gekomen, maar de rechter gaf hem het voordeel van de twijfel.

Meer over baby ex kindermishandeling rechter uitspraak vader