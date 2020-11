Onvrede over enkelband

De Curaçaose ondernemer Timo Brouwer is volgens de Extra gisteren vervroegd vrijgelaten. Hij mocht naar huis met een enkelband. Brouwer is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens ontucht met een minderjarige over een periode van drie jaar. Van de straf is één jaar voorwaardelijk gegeven. Hij werd veroordeeld op 13 december vorig jaar. Binnen de gevangenis is boos gereageerd op de beslissing.

Volgens sommige gevangenen en advocaten wordt er met twee maten gemeten. Onlangs werd bekend dat een gevangene met de naam Francillon al drie weken geleden van de rechter te horen kreeg dat hij met een enkelband naar huis mag. Francillon heeft 50.000 Naf borg betaald en zijn paspoort ingeleverd, en wacht sindsdien al drie weken op een enkelband.