Oogkliniek Advent operationeel

Er is een oplossing voor de lange wachttijden voor oogartsen. De oogkliniek van het Advent ziekenhuis is operationeel. Patiënten die op de wachtlijst staan krijgen gegarandeerd binnen 2 weken een afspraak, aldus de zorginstelling. Dat is een groot verschil met het CMC waar patiënten meer dan 260 dagen moeten wachten voor een afspraak. Het Advent maakt gebruik van Mexicaanse artsen die steeds zullen rouleren. In de week van 18 tot en met 22 december zal de Mexicaanse specialist Cosmes operaties uitvoeren. De voorbereidingen worden verricht door dokter Torres.