“Ook andere websites vakantieverhuur moeten aangeschreven worden”

Vakantiehuizen op Curaçao worden op verschillende platformen verhuurd. Daarom zou het ministerie van Financiën naast Airbnb ook afspraken moeten maken met sites als Booking.com, VRBO en Micazu. Dit is de enige manier om een gelijk speelveld te creëren, zeggen belangenverenigingen Chata en Casha. Legale verhuurders dragen naast omzetbelasting, ook winstbelasting, inkomstenbelasting en sociale premies af. De twee belangenorganisaties willen daarom graag zien dat de gehele problematiek in overweging wordt genomen, in plaats van enkel het gedeelte van omzetbelasting en dan nog alleen bij Airbnb.

