Ook Antarctische dwergvinvis zwemt graag bij Saba

Het Yarari onderwaterreservaat bij Saba is populairder bij walvissen dan we tot nu toe wisten. Dat blijkt uit onderzoek van de Dutch Caribbean Nature Alliance, een organisatie met onder andere Carmabi daarin. In de winter zoeken dwergvinvissen graag warmere wateren op voor eten en om kinderen te baren. Dat de gewone dwergvinvis dat deed bij Saba, wisten we al. Maar de Antarctische dwergvinvissen doen dat dus ook. Dat zijn wat kleinere soorten, die gemiddeld zo’n zeven meter lang worden. Het onderzoek naar het gedrag van walvissen in de regio, vond de afgelopen maanden plaats.

