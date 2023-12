Ook Belastingdienst omarmt online betaalmiddel Sentoo

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat mensen hun belastingzaken snel en makkelijk zelf kunnen regelen. Vandaar dat het nu ook mogelijk is om via Sentoo, de Curaçaose iDeal, belasting te betalen. Vooralsnog gaat het om de betaling van de omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting. De twee grootste banken op Curaçao, de MCB en Banco di Caribe, hebben het online betaalmiddel volledig omarmd. Bijna 85 procent van het betalingsverkeer van de belastingdienst loopt via deze twee banken. Vandaar deze stap. Bovendien wordt de kans op fouten verkleind, omdat het betaalmiddel automatisch de informatie van de belastingdienst overneemt.