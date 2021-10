Ook Bonaire stopt tijdelijk electieve zorg

Op Bonaire wordt electieve zorg tijdelijk stopgezet en de normale zorg afgeschaald. Dat komt door de snelle stijging van het aantal ziekenhuisopnames door Covid-19. Er moet daardoor een speciaal gedeelte worden ingericht in het ziekenhuis. Er is één bezoeker per dag toegestaan, mondkapjes zijn verplicht en bij aankomst wordt de bezoeker gescreend. Zondag lagen er elf patiënten in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Één patiënt moest overgeplaatst worden naar het Curaçao Medical Center. Het totaal aantal actieve gevallen op het eiland stond gisteren op 85 gevallen.