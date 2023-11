Ook Caribisch deel stemt voor Tweede Kamer

Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook op de BES-eilanden mogen in totaal zo’n 20 duizend mensen hun stem uitbrengen. Op Curaçao kon je de afgelopen week al stemmen, tenminste als je bij de ruim 1300 mensen hoort die als kiezer in het buitenland staat geregistreerd. Tot drie uur vanmiddag kunnen zij hun stem uitbrengen bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Scharloo. Op de kandidatenlijsten van de partijen is slechts 1 Caribische Nederlander te vinden. Statiaan en Amsterdammer Walter Hellebrand is verkiesbaar voor de Boer Burger Beweging, BBB. Aandacht voor de Caribische eilanden is in de verschillende partijprogramma’s heel summier.